قبل موقعة نهائي "خليجي 24".. "الفرج" يعلنها: أنا غير جاهز للعب أمام البحرين

أكد أن اللقب سعودي والمستوى الفني في تصاعد

قال قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلمان الفرج إنه غير جاهز لخوض نهائي بطولة كأس الخليج 24، غداً الأحد، أمام البحرين، والتي تحتضن منافساتها العاصمة القطرية "الدوحة" هذه الأيام.

وصرح "الفرج" خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لست جاهزاً للعب أمام البحرين، أما المنتخب السعودي جاهز تماماً، والأداء في تصاعد مستمر".

واستطرد "الفرج": "سنكون في أعلى مستويات التألق في موقعة الغد، الجميع يتعامل باحترافية كبيرة، وبإذن الله سنتوج باللقب الخليجي".