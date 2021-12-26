تحرٍّ تَبِعَه اعتراف.. أُمٌّ تقتل ابنتها في بغداد والسبب "غامض"

كشَفتها وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووقعت في "أبو غريب"

جريمة قتل غامضة لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من قِبَل والدتها بغرب العاصمة بغداد، كشفتها وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في العراق، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة في بيان: إنه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام أبي غريب التابع لوكالة شؤون الشرطة، عن وجود حادث قتل لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ضمن منطقة أبو غريب بغرب العاصمة بغداد، وعلى الفور ولأهمية الموضوع، تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث".

وأضاف البيان وفق "السومرية نيوز"، أنه "بعد التحري وجمع المعلومات، تَبَيّن أن الحادث جنائي، ولدى إجراء التحقيق مع أهل الفتاة المجنى عليها اعترفت والدة الفتاة صراحة بارتكابها للجريمة"، وسط غموض حول دوافع الجريمة.

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيًّا، وصدقت قضائيًّا، وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات؛ في حين تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقًا للحقيقة والواقع".