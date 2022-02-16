٦٢ % نسب الالتزام بتوطين المهن في نجران

جولات ميدانية مكثفة على المنشآت

بتوجيه ومتابعة من مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حسين آل عنكيص، نفذت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا جولات ميدانية لنشاط بيع الساعات وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضح "آل عنكيص" أن اللجنة زارت ٢١ منشأة لبيع الساعات، ووجد أن أعداد السعوديين العاملين في المنشآت بلغ ٢٨ موظفًا منهم موظفة سعودية، وقد بلغ أعداد الوافدين ١٧ وافدًا من مختلف الجنسيات، وقد تم انذار منشأة واحدة.

وأضاف "آل عنكيص" أنه "تم حصر عدد ٣ فرص عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين، وقد بلغت نسبة التوطين ٦٢،٢ %".

وفي نهاية حديث "آل عنكيص" أكد أن أعمال لجان التوطين مستمرة على مدار اليوم سواء عن طريق الزيارات الصباحية أو المسائية، مشددًا على أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.