سلطنة عمان تعلن آخر تحديث لإجمالي إصابات "كورونا"

حصيلة الوفيات جراء الفيروس وصلت إلى 1490 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في السلطنة، وصل إلى 128.143 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1490 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 119.945 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.6%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ أربعةً ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 85 والمنومين في العناية المركزة 40 منومًا.