وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي سُبل دعم وتعزيز المجالات كافة

تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الصديقَيْن، إضافة إلى تبادُل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتطرَّق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.