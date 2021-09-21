"قسنطيني": وزير جزائري مسجون يمتلك 2 مليار يورو في بنك سويسري

متهم في قضايا فساد

كشف الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، أن وزيراً مسجوناً حالياً أبلغه بامتلاكه ملياري يورو في حساب ببنك سويسري، بحسب ما نقل اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم" عن صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وقال "قسنطيني": "إن أحد الوزراء المتابعين في قضايا فساد والموجود رهن الحبس، أبلغني قبل عشر سنوات مضت بأن لديه رصيداً في بنك سويسري بقيمة مالية تعادل آنذاك 2 مليار يورو".

ولم يفصح "قسنطيني" عن هوية الوزير.