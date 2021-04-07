الوحدة يتطلع لتسجيل الحضور الأول .. في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا

يواجه القوة الجوية العراقي في الملحق الآسيوي .. مساء اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مساء اليوم الأربعاء، منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021 ، حينما يستضيف نظيره القوة الجوية العراقي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري المجموعات لدوري الأبطال.

يتطلع فرسان مكة لمداواة جراحهم المحلية واستعادة توازنهم وتعويض إخفاقهم محليًا ووقف مسلسل النتائج السلبية الملازمة للفريق منذ الجولة العشرين من دوري المحترفين وبالتحديد من يوم22 فبراير الماضي من أجل تحقيق إنجاز تاريخي للفريق بخطف بطاقة التأهل التي تضمن المشاركة في أغلى البطولات القارية.

ويعاني الوحدة محليًا خلال الموسم الحالي، حيث تعرض لست خسائر على التوالي، الأمر الذي وضع الفريق في موقف محرج إذ يصارع للبقاء في دوري الأضواء مما عجل بإقالة مدربه الأردني محمود الحديد ليحل مكانه جورجيوس دونيس.

ويأمل الوحدة في تسجيل حضور لافت للمرة الأولى في دور المجموعات ليصبح تاسع الأندية السعودية التي تشارك في هذه المرحلة.

وعلى الرغم من أن الوحدة لم يسبق له المشاركة في دوري أبطال آسيا إلا أنه يمتلك عددًا من اللاعبين أصحاب الخبرة على المستوى القاري مثل عبد الله الحافظ المدافع السابق في الهلال ووليد باخشوين لاعب الوسط السابق في الأهلي كما أن مدربه الجديد دونيس قاد الهلال لبلوغ نصف نهائي البطولة عام 2015.

في المقابل يسعى فريق القوة الجوية لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة العبور لدور المجموعات ليكون الممثل الثاني للعراق في البطولة بعد الشرطة.

ويمتلك القوة الجوية خبرة كبيرة على المستوى القاري من خلال الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات على التوالي من عام 2016 ولغاية 2018 لذا يأمل في نقل نجاحاته في كأس الاتحاد الآسيوي إلى دوري أبطال آسيا.

ويعد القوة الجوية من فرق النخبة في العراق وقد حصل على المركز الثاني في الدوري المحلي خلال الموسمين الماضيين وهو يتصدر حاليًا ترتيب البطولة بفارق 10 نقاط عن الشرطة صاحب المركز الثاني.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، والتي ستُقام مبارياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.