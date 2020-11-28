الجزائر .. 1044 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الفيروس أودى بحياة 21 مريضاً في يوم

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار، اليوم (السبت)، أن العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة وصل إلى 81212 حالةً.

وأضاف أن اللجنة سجلت 21 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2393 حالة.

وبين أن 622 مريضاً تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 52568 حالة.