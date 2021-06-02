"طيران ناس" يضيف "سيشل" إلى وجهات صيف 2021

3 رحلات أسبوعية ابتداء من 1 يوليو

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إضافته "سيشل" إلى شبكة وجهاته الدولية، التي سيسيِّر رحلات أسبوعية مباشرة إليها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وربطها بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، ابتداء من 01 يوليو 2021م.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار رفع تعليق السفر الدولي للمواطنين السعوديين؛ ليؤكد ذلك حرص طيران ناس على توفير خيارات متعددة للمسافرين، ومن أجل تلبية الطلب المتنامي على خدمات السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وبما يخدم تطلعات طيران ناس للوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م.

ومن خلال توسيع شبكة وجهاته الدولية والداخلية، يواصل "طيران ناس" تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بتجربة الركاب من خلال إضافة خيارات جديدة، وكذلك التحديث المتواصل للأسطول والخدمات، بما يجعله الخيار المفضل لأي مسافر يبحث عن تجربة سفر متميزة وآمنة بأكثر الأسعار تنافسية.

ومع "سيشل" يصبح عدد وجهات الصيف التي يوفرها طيران ناس لضيوفه 12 وجهة، تضم كلاً من: سالزبورغ - كييف - طشقند - تيرانا - الغردقة - فيينا - سراييفو - باكو – تبليسي –سيشل - باتومي - شرم الشيخ.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، التي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.