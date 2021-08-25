شرطة الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفَّظت على رجل أمن وتحيلها للنيابة العامة

مواطنة في العقد الثالث من العمر

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونشرها ذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.