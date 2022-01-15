"ركاز العقارية" ترتقي بالمشهد العقاري في الشرقية بتطوير مشروع "أبيات الخبر"

المخطط يتألق في أهم المواقع الحيوية داخل المدينة ليُشكّل مجتمعاً نابضاً

تواصل شركة "ركاز العقارية" أعمال تطوير البنية التحتية لمخطط "أبيات الخبر" الذي يتألق في أحد أهم المواقع الحيوية على طريق الملك فهد في مدينة الخبر، ويعد من أكبر المشروعات السكنية والترفيهية في المنطقة بمساحة إجمالية تزيد على 700 ألف متر مربع.

ويشمل التطوير تمديد وتنفيذ أعمال الصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف والإنارة وشق الطرق والأسفلت لكامل المخطط، ووصلت نسبة إنجاز أعمال تسوية الطرق إلى 71 % ويتواصل العمل على تنفيذ أعمال التطوير كافة، وفق أعلى درجات الكفاءة وبأفضل المقاييس العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية خالد بن حسن القحطاني: هذا المشروع يعد من أهم المشاريع في المنطقة الشرقية؛ نظرًا لتمتعه بعديدٍ من المقومات الاستثنائية أهمها الموقع الإستراتيجي الفريد، في منطقة تشهد نهضة تنموية متسارعة، وتدفقًا سكانيًا متناميًا، علاوةً على مساحة المخطط الشاسعة التي تمنح المستثمرين فرصة تنفيذ مشروعات إسكانية وترفيهية نموذجية تتناغم مع ما تشهده المملكة من تطور في القطاعين السياحي والعقاري.

وأضاف: المشروع ينتظره مستقبل واعد، حيث يتم تطويره بأعلى مستويات الجودة ليكون الوجهة الأولى لكل مَن يطمح للسكن أو الاستثمار العقاري، بفضل تخطيطه الذكي وتصميمه المبتكر الذي يواكب المجتمعات العصرية النابضة بالحياة بتكامل خدماته، وبراعة تقسيماته.

وأشار "القحطاني"؛ إلى أنه تم تقسيم المشروع إلى 1,012 قطعة بمساحة إجمالية تتجاوز 410 آلاف متر مربع؛ مما يمنح قطع المشروع رحابة استثنائية توفر لساكنيها أعلى درجات جودة الحياة.

وأردف: مشروع "أبيات الخبر" يأتي امتدادًا للمشروعات النوعية التي تقوم بتطويرها شركة "ركاز العقارية" لتشكل علامة فارقة في مشهد الاستثمار في كبرى مدن المملكة، وتلبي تطلعات المستثمرين، وتواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة وفق رؤية 2030.

وتابع: لقد احتلت الشركة موقعًا فريدًا ومتميزًا على مستوى المنطقة، من خلال إنجاز مشروعات عمرانية وعقارية متفردة بمواقعها الحيوية، وخدماتها الراقية لتعزز من جودة الحياة فيها، وتسعى الشركة دائمًا إلى ابتكار منتجات استثمارية وعقارية متجددة، تتميز بالاستدامة، والإبداع، تأصيلاً لأهداف الشركة ورؤاها الإستراتيجية المواكبة لرؤية الوطن.