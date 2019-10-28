نائب أمير الرياض يُعزي في وفاة "السلوم"

قدم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة، لأسرة "السلوم"، في وفاة والدهم إبراهيم بن محمد السلوم - رحمه الله -.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، خلال زيارته، مساء الأحد، لمقر عزاء الفقيد، الله -العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتها، أعربت أسرة "السلوم" عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض، على تعازيه ومواساته، داعين الله، أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.