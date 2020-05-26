بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 45% لمواطنين و55% غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 45% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 55% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 397 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 48450 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 411 متوفىً.
فيروس كورونا الجديد
397 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 45% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 55% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 397 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 48450 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 411 متوفىً.