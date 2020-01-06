التعاون يجدد مع البرازيلي "كاسيو " لموسم آخر

حقق مع " السكري " كأس الملك

جدد التعاون عقد حارس الفريق الكروي الأول " البرازيلي " كاسيو أنجوس ، لمدة موسم إضافي ، قابل للتجديد لموسم آخر أيضاً .
جاء ذلك من خلال بيان أصدره التعاون اليوم الاثنين ، وجاء تمديد العقد بين "كاسيو " والتعاون ، نظير ماقدمه الحارس مع الفريق من مستوى فني جيد ، بعد أن إلتحق بصفوف الفريق من يوليو 2018 ، ولعب 48 مباراة ، كما حقق مع الفريق لقب كأس الملك في الموسم الماضي .

لتعاون حارس التعاون كاسيو أنجوس

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 10:10 PM

حقق مع " السكري " كأس الملك

التعاون يجدد مع البرازيلي "كاسيو " لموسم آخر

صحيفة سبق الإلكترونية

بريدة

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جدد التعاون عقد حارس الفريق الكروي الأول " البرازيلي " كاسيو أنجوس ، لمدة موسم إضافي ، قابل للتجديد لموسم آخر أيضاً .
جاء ذلك من خلال بيان أصدره التعاون اليوم الاثنين ، وجاء تمديد العقد بين "كاسيو " والتعاون ، نظير ماقدمه الحارس مع الفريق من مستوى فني جيد ، بعد أن إلتحق بصفوف الفريق من يوليو 2018 ، ولعب 48 مباراة ، كما حقق مع الفريق لقب كأس الملك في الموسم الماضي .

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