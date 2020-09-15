اتفاقية شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية بالرياض وفريق "بروين" التطوعي

وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النهضة في مدينة الرياض مساء اليوم الثلاثاء عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع فريق (بروين Berwin) التطوعي في مقر اللجنة.

وأكد المدير التنفيذي للجنة عبدالوهاب عبدالرحمن البابطين على حرص اللجنة على غرس مفهوم التطوع مرحباً الشراكة المجتمعية التي ستعود بالنفع على المجتمع من خلال المبادرات الاجتماعية وتحقيق رؤية المملكة.

وشدد قائد فريق بروين التطوعي المستشار / فيصل عبدالله الشمري على أهمية الشراكة المجتمعية فهي أساس النجاح

منوهاً بدور لجنة حي النهضة لها دور فعال ومميزة بأنشطتها، مؤكداً أن الفريق قادر على تحقيق طموحاته من خلال خدمة مجتمعه والانطلاق إلى خدمة وطنه والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة للتطوع.