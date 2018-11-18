الجولة التاسعة تسجل حضور أكثر من 79 ألف مشجعٍ ومشجعة

احتل المرتبة الثالثة في معدل الحضور الجماهيري

سجلت الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل ثالث أعلى معدل حضور جماهيري على مستوى الجولات، محققاً حضور 79380 مشجعاً ومشجعة في سبعة لقاءات شهدتها الجولة.

ورغم إصدار لجنة المسابقات قراراً بتأجيل ديربي مواجهة فريقي الرائد والتعاون بسبب أعمال الصيانة القائمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، إلا أن الرقم الذي سجلته الجماهير الحاضرة للقاءات الجولة التاسعة وضعته في المرتبة الثالثة بعد الجولتين الثالثة والرابعة، مع حاجته لـ 5749 مشجعًا ومشجعة فقط من لقاء ديربي القصيم لبلوغ المرتبة الثانية في معدل الحضور الجماهيري، وهو اللقاء الذي يقام على ملعب تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 25 ألف، ما يعني إمكانية احتلاله المرتبة الأولى إذا ما حضر أكثر من 23 ألفاً و192 مشجعًا ومشجعة للقاء.

وسجل لقاء الوحدة والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة أعلى حضور جماهيري في الجولة التاسعة، بواقع 32567 مشجعاً ومشجعة، يليه لقاء الأهلي والقادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، حيث حضر 21499 مشجعًا ومشجعة، وحضر لقاء الاتفاق والنصر على أرض ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام 12284 مشجعًا ومشجعة.

وحظي لقاء الفيصلي والشباب بمدينة المجمعة الرياضية بأقل معدل حضور جماهيري بواقع 802 مشجع ومشجعة، يليه لقاء الفيحاء والاتحاد والذي أقيم على نفس الملعب بحضور 2156، ومن ثم لقاء الباطن بالفتح الذي شهد حضور 2933 مشجعًا ومشجعة، ومن ثم لقاء أحد بالحزم الذي حضره 7139 مشجعًا ومشجعة.

يذكر أن الحضور الجماهيري إلى الجولة الثامنة شهد حضور 571 ألفاً و249 مشجعاً ومشجعة، تصدرت فيها الجولة الثالثة الرقم الأعلى بحضور 102 ألفاً و509 مشجعاً ومشجعة، تلتها الجولة الرابعة بواقع 85128 مشجعاً ومشجعة، ثم الجولة الأولى والتي بلغ الحضور الجماهيري فيها 79100 مشجع ومشجعة، فيما سجلت الجولة الثامنة حضوراً جماهيرياً بلغ 69372 مشجعاً ومشجعة، بينما بلغ الحضور الجماهيري للجولة السابعة 48230 مشجعاً ومشجعة كأقل الجولات من حيث عدد الجماهير الحاضرة، فيما سجلت الجولة الخامسة حضور 55167 مشجعاً ومشجعة، مقابل 64334 مشجعًا حضروا الجولة السادسة، في الوقت الذي شهدت الجولة الثانية حضور 67409 مشجعاً ومشجعة في مدرجات الملاعب، ليصل إجمالي الحضور الجماهيري في جميع مباريات الجولات الثمانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 571 ألفاً و249 مشجعاً ومشجعة.