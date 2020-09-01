وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

زار معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية

قام وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، اليوم الثلاثاء، بزيارة منشأة نادي أبها، ومقر نادي ضمك في منطقة عسير، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها حالياً للمنطقة، للوقوف على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية.



واطلع "الفيصل" خلال تفقده منشأة نادي أبها على سير العمل، كما ناقش مع القائمين على المشروع الخطوات المتبقية لاكتماله.

من جهة ثانية، زار وزير الرياضة مقر نادي ضمك، وافتتح مقر المركز الإعلامي في النادي، مشيداً بالعمل الذي تم في هذا الجانب.



كما زار وزير الرياضة معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير، وشارك اللاعبين تدريباتهم.