الكويت: 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة وإجمالي الحالات بلغ 21.967

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 665 حالة؛ منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الإصابات يرتفع إلى 21.967