بطرح عدة أوراق عمل.. اختتام فعاليات المؤتمر الوطني "7" للجودة بجدة

"الدرين" يؤكد ضرورة السعي من تغيير برامج الجودة إلى جودة إدارة التغيير

اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، بعد تسليط الضوء على التجربة الكورية، ضمن سعي الهيئة لنشر وتعزيز ثقافة الجودة وتعزيز تنافسية قطاعات الأعمال.

وشهدت فعاليات المؤتمر عدداً من أوراق العمل، حيث قال المهندس ياسر المولد، مشرف نظم السلامة وإدارة المخاطر بمعمل غاز ينع بشركة أرامكو السعودية خلال جلسة إدارة التغيير: 80% من الحوادث الصناعية تتجاهل تطبيق إدارة التغيير.

وأضاف: إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع تسعى إلى تحقيق الريادة في التميز بكل مجالات السلامة والتشغيل بحلول عام 2025م وما بعده، كما أنها تعمل على استدامة الموثوقية في توفير منتجات عالية الجودة من الوقود ولقيم البتروكيميائيات، والاستفادة من تطوير المواهب، واستمرار التميّز التشغيلي لتلبية احتياجات وتوقعات عملائها.

من ناحيته، قال المهندس عبدالله الدرين مستشار ومطور المسارات، في ورقته التي جاءت بعنوان "من تغيير برامج الجودة إلى جودة إدارة التغيير": هناك صراع داخل المنظمات من أجل قيادة المنظمات، ويجب على خبراء الجودة تبني برنامج جودة الحياة ضمن برامج التحول الوطني 2020.

بدوره، أكد الدكتور محمد العميري المدير التنفيذي لتميز الأعمال بمصرف الإنماء، أن التميز لا يحدث بشكل فطري والتحول الرقمي لا يعني التميز.

وقال خلال الجلسة العلمية السادسة ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني السابع للجودة: لا توجد أي حملة تسويقية تجعل من شركة ما أو منتج معين متميز، والتميز يظهر مع أول تعامل للعميل مع المنشأة، ويشعر موظفي الشركات المتميزة بالسعادة أكثر من غيرهم.

وتحدث فيصل الفريح، مدير إدارة الجودة في مستشفى عيون الجواء، عن تطبيق نموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المستشفيات السعودية للتميز بالأداء في الخدمات الصحية.

وأشار إلى وضع إطار مرجعي للجائزة وأن معايير الجائزة تتكون من الممكنات والنتائج، مؤكداً أن برنامج الاعتماد الوطني يهيئ المنشآت لتطبيق نموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

من جهتها، قالت الدكتورة خديجة تركستاني، نائب مدير المركز الاستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة بشطر الطالبات: الحوكمة من المفاهيم المهمة ويمكن تعريفها بأنها إنشاء وتأسيس هيكل واضح يضمن المساءلة والمسؤولية والشفافية ويعرف الدور الذي تقوم به المجلس والإدارات التنفيذية.

وأضافت: الهدف من تطبيق مفهوم الحوكمة التنظيم الإداري والتوجه الاستراتيجي ومشاركة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر والحد من تضارب المصالح والتدقيق الداخلي والتقييم

وأشارت إلى أن هناك علاقة إيجابية بين تطبيق الحوكمة وتحقيق جودة التميز المؤسسي في تطبيق الإجراءات واللوائح كما أنها تضمن الشفافية والعدالة والنزاهة والقابلية للمساءلة على كل المستويات وهي أيضاً تعمل على تعزيز وضمان تكافؤ الفرص والتنوع على كل المستويات داخل المنشاة وخارجها وتحقق الرضاء الوظيفي والولاء التنظيمي لمنسوبي المنشاة

وأوضحت أن من أهم ملامح الحوكمة تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وتحقق انعكاس حقيقي لضمان رؤية 2030 في التنظيم الإداري الجامعي لافتة إلى أن النظام الجديد سيمكن من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة.

واختتم المؤتمر بجلسة بعنوان (الجودة في عصر التحول والتغيير)، عرض فيها الدكتور هاني العمري، أستاذ الجودة والتخطيط الاستراتيجي، ورقة عمل بعنوان "منهجية لين 6 سيجما والتحول الحديث لتطبيقات الجودة".

وتحدث عبدالرحمن العبيد، نائب رئيس أول للموارد البشرية بالشركة السعودية للكهرباء عن "رحلة آلاف ميل... تبدأ بجودة".

وشارك المهندس عمرو أبوالخير مدير إدارة الابتكار والتقنية ومركز الابتكار والتميز بمعمل أرامكو لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي بينع، بتجربة التميز التشغيلي والابتكار المؤسسي بمعمل تجزئة الغاز الطبيعي بينبع.