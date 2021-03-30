65735 مستفيدًا من خدمات "تطمن" في الباحة

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ65735 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن الباحة
منذ بدء العمل فيها ومن خلال 7 عيادات موزعة
قدمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ65735 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.