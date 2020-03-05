





20

حرصًا على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية ضد "كورونا"

"الشؤون الإسلامية" تعمم بتوفير معقمات لليدين بالجوامع والتعقيم الدوري للسجاد

عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المساجد والجوامع كافة، على التأكيد لمتعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

وجاء تعميم الوزارة لتأكيد حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا.