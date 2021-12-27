عودة " بيريرا " و "كنو" لتدريبات الهلال الجماعية

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو، في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الاثنين، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي إثر الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي، فيما اكتفى البيروفي أندري كاريلو بأداء تدريبات بدنية متنوعة، في حين واصل الثنائي سلمان الفرج وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين المعدين لهما مسبقاً.

كما انتظم البرازيلي " بيريرا " في التدريبات الجماعية اليوم، بعد انتهاء عقوبته الانضباطية المفروضة عليه من مدرب الفريق البرتغالي "جارديم".