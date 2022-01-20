الباحة تشهد أجواءً ربيعيةً وسط تدفّق الأودية

المشاهد تمزج بين الأمطار والبرد والضباب

اكتست جبال وسفوح وأودية منطقة الباحة باللون الأخضر بعد هطول الأمطار عليها مؤخرًا، حيث نبتت الأشجار بجميع أنواعها وسط جريان المياه المتدفقة من الجبال إلى بطون الأودية.

واتسمت الباحة بجمال طبيعتها التي وهبها الله عز وجل، حيث تشهد المنطقة في هذه الأيام أجواءً ربيعية مميزة مختلطة بين الأمطار والبرد والضباب، لترسم لوحة إبداعية من الجمال.

وأبرزت مجموعة من الصور جمال مدينة الباحة، ووادي ضرك بمحافظة المندق.