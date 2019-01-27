"هيئة الترفيه" وشركة متخصصة تقدمان "تجربة مارفل"

الفعالية الأولى من نوعها في المملكة.. تقام بالرياض وجدة

تنظم الهيئة العامة للترفيه فعالية "تجربة مارفل MARVEL" في مدينتي الرياض وجدة، لتكون الفعالية الأولى من نوعها في مجال الترفيه بالمملكة.

واختارت الهيئة لتنفيذ هذه الفعالية شركة متخصصة بمجال الترفيه، إذ من المقرر أن تستضيف الواجهة البحرية بمحافظة جدة أول نسخة من هذا الحدث الترفيهي العالمي في مُجَمّع مقبب، جُهّز مؤقتًا لاستيعاب عروض الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وألعاب الواقع الافتراضي المعززة لتقديم تجربة تفاعلية تمكّن الجماهير من التفاعل مع عوالم افتراضية ممتعة لشخصيات مثل النمر الأسود وسبايدر مان وأيرون مان وغيرهم الكثير، إلى جانب تجارب تفاعلية مثل الدفاع عن الأرض ضد الشر في تجربة ملحمية بتقنية 360 درجة، إلى جانب عروض (أبطال مارفل MARVEL).

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه ، حرص الهيئة على تقديم خيارات ترفيهية متميزة تناسب شرائح المجتمع كافة، من خلال الاهتمام بتقديم محتوى ترفيهي رصين وجذاب بمعايير عالمية، مع دمج الجوانب التعليمية والتفاعلية لإثراء تجربة الزوار.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة هيرو فنتشرز التي تتولى تنفيذ الفعالية ريك ليخت عن سعادته باستضافة المملكة لـ "تجربة مارفل MARVEL"، منوّهاً بجهود الهيئة، وكبير التعاون الذي ميّز هذه الشراكة بينها وشركة لاكجري المملكة العربية السعودية وشركة مارفل، الأمر الذي انعكس على الاستعداد لإقامة هذا الحدث المميز الذي يتوقع أن يجذب الآلاف من محبي مارفل في المملكة.

وأكد المدير الإبداعي في شركة "مارفل MARVEL" براين كروسبي الحماس الكبير لديه بتقديم تجربة مارفل لمقيمي المملكة العربية السعودية وتمكينهم من خوض مغامرات عالم مارفل المثير الذي يتابعه ويعشقه الملايين من الناس حول العالم.

من جانبه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن منصور بن سعود آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة لاكجري المملكة العربية السعودية - أحد المشاركين في تنظيم وتنفيذ هذا الحدث الترفيهي - وصف "تجربة مارفل" بالمدهشة، عادّها خطوة كبيرة للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط ككل، مؤكداً ثقته باستمرار هذا النجاح، وذلك فيما سيتبع هذه الخطوة من المشروعات الترفيهية المتميزة، التي ستعود بالإيجاب على صناعة الترفيه بالمملكة في المستقبل القريب.

يذكر أن الفعالية ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية والجنسيات للاستمتاع بما تتضمنه من عروض غنية ووسائل متعددة وألعاب مستقبلية ومغامرات محفزة، في حين ستنظم المدارس رحلات مدرسية لهذه الفعالية، من مختلف مستويات الصفوف، مما يمنح الطلاب فرصة لتجربة الجانب التعليمي لهذا الحدث.