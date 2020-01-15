مجددًا وفي تنبيه متقدم للمدينة: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

تُصحَب برياح سطحية نشطة وتتواصل حتى الساعة الثانية ظهرًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مجددًا، تنبيهًا متقدمًا آخر للمدينة المنورة، من حالة أتربة مثارة، ورياح نشطة، تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثانية ظهرًا، وتشمل العلا وخيبر.

الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 09:07 AM

تُصحَب برياح سطحية نشطة وتتواصل حتى الساعة الثانية ظهرًا

مجددًا وفي تنبيه متقدم للمدينة: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

أرشيفية

أرشيفية

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مجددًا، تنبيهًا متقدمًا آخر للمدينة المنورة، من حالة أتربة مثارة، ورياح نشطة، تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثانية ظهرًا، وتشمل العلا وخيبر.

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الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

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