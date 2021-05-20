"الصحة": تسجيل 1330 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 20 مايو 2021، تسجيل 1330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 437569 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 421726 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7214 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8629 والحالات الحرجة 1365 حالة.