أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء

الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .

وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .

ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .