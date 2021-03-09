99 % من طلاب وطالبات الشرقية يتفاعلون مع منصة مدرستي

قادة المدارس يحصدون الرقم القياسي 100%

كشفت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية عن آخر إحصائيات منصة مدرستي بعد مرور عام على تعليق الحضور مكانيّاً للدراسة والتحول للحضور المتزامن عن بعد؛ حيث تجاوزت نسب الدخول العامة لطلاب وطالبات المنطقة ومعلميهم 99.14 %.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن معدلات دخول الطلاب والطالبات فاقت التوقعات خلال العام الحالي لنحو 400 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام.

وأضاف الباحص أن التقارير الأسبوعية سجلت نمواً مضطرداً لكافة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات حتى وصلت إلى هذه الأرقام غير المسبوقة لمعدلات عليا، مشيراً إلى أن نسبة دخول قادة مدارس البنين والبنات سجلت رقماً قياسياً بـ100%.

فيما تجاوز متوسط دخول المعلمين للمنصة 99.1% والطلاب بمتوسط دخول 97.5% والطالبات بمتوسط 99.2%، مبيناً أن الإحصائيات تشمل نحو 11 مكتباً للتعليم يجري تصنيفها لتحقيق أعلى معدلات المشاركة والتفاعل التي تجاوزت في مجموعها التراكمي أسبوعيّاً ما يقرب من 85 مليون مرة دخول.

وأكد أن المنحى الإيجابي لسير رحلة التعليم عن بعد ارتكز بعد توفيق الله على جهود مضاعفة من الزملاء والزميلات كل فيما يخصه بالتعاون والمشاركة وبالعمل على تطبيق أفضل معايير ومؤشرات التحسين منذ بداية العام الدراسي التي ساهمت في تحقيق المكتسبات التعليمية.

وأشار الباحص إلى أن نسب المشاركة العالية والتفاعل اليومي قادت إلى إطلاق العديد من المبادرات؛ منها مبادرة "إجادة التعليمية" ومبادرة "داعمون لجيل المستقبل" لتقديم الدعم الكامل لمتدنّي التحصيل العلمي؛ حيث تهدف إلى رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات الأقل أداءً في نواتج التعلم عبر مركز إجادة الذي تنوع مستفيدوه على مراحل التعليم بنحو 55% للمرحلة الثانوية و% 23 للمرحلة المتوسطة ونحو 22% للابتدائية.