في تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وانعدام للرؤية تبدأ 12 ليلًا

الأرصاد: تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر على عدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تبدأ الساهة الثانية عشرة ليلًا، وتتواصل حتى فجر الجمعة، وتشمل الحالة: الخرج والعاصمة والدوادمي وشقراء ورماح ووادي الدواسر وحوطة بني تميم وحريملاء والزلفي والقويعية.