"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح وبرد على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.