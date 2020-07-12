"أمانة جدة" تسمح للمطابخ بالذبح خلال أيام العيد بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية

الزهراني: رفع درجة الاستعداد في المسالخ الرئيسية بالمحافظة للتسهيل على المراجعين

أعلنت أمانة محافظة جدة عن السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام (10 ،11، 12 ، 13) من شهر ذي الحجة المقبل وفقًا لعدة اشتراطات والذي يكون فيه ارتياد المسالخ والمطابخ بأعداد كبيرة لذبح أضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني عن جاهزية المسالخ الثلاث التابعة لأمانة محافظة جدة لاستقبال المواطنين والمقيمين.

وأضاف الزهراني أنه رغبة في التخفيف على الراغبين في ذبح أضحياتهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس وباء كورنا المستجد فقد تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ الواقعة بنطاق محافظة جدة ورفع طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ.

وأشار إلى أنه تم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ, وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات , وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات، وكذلك تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح للمنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الزهراني أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ والتي يسمح لها سنوياً بالذبح للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية قبل منحها الترخيص بالذبح، وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك سيتم تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .