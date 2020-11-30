الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.الهيئة العامة للغذاء والدواء
لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.