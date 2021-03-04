مناشدة وتفاعل ووعد.. كواليس صور "الطلاب والجبل" يكشفها موثقها

من قرية إيهالا العليا وحي الهوكه بمحافظة الكامل بمكة كان موقع اللقطات

\ كشف موثق صورة "الطلاب والجبل" المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تداعيات الصورة التي وثّقها من محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة، بالتحديد من قرية إيهالا العليا وحي الهوكه.

وقال شباب الصادري، وهو موثق الصورة لـ"سبق": إنه نشر الصورة لتوضيح معاناة أبنائهم وبناتهم مع انقطاع الإنترنت؛ حيث لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد وتلقي دروسهم؛ إلا عن طريق الجلوس على قمة جبل يطل على قريتهم بشكل يومي.

وأشار إلى أن القرى والأحياء التي تعاني من انقطاع الإنترنت وعدم توفره هي: قرية إيهالا العليا، وحي الهوكه، وأم الودية، وأم المعن؛ لافتًا إلى أن الطلاب في تلك القرى يعانون.

ولفت "الصادري" إلى أن هيئة الاتصالات تفاعلت مع الصور المتداولة، ووعدت بالوقوف على المشكلة؛ مطالبًا الهيئة بإيجاد حل جذري لمعاناتهم مع ضعف الاتصالات وتدني الإنترنت؛ خاصة في الوقت الراهن وحاجة الطلاب والطالبات إليه في ظل التعليم عن بُعد.