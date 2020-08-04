ابتكار ياباني.. "كمامة ذكية" تترجم إلى 8 لغات وتحافظ على التباعد "آليًّا"

تتصل بالهاتف ويمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات

في ظل تزايد الطلب على الأقنعة الواقية بسبب انتشار فيروس كورونا، ابتكرت شركة يابانية كمامة ذكية تتصل بالإنترنت، وتخطط لطرحها للبيع شهر سبتمبر المقبل.

وطوّرت شركة "دونات روبوتيكس" اليابانية الناشئة، كمامة يمكنها أن تعطي مرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي، الذي أصبح ضروريًّا من أجل تجنب الإصابة بمرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا.

ومن ميزات الكمامة الذكية -بحسب ما ذكرته الشركة- ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلاندية.

ووفقًا لـ"رويترز"، توضع الكمامة الذكية التي أُطلق عليها اسم "سي ماسك" فوق الكمامة التقليدية، وتتصل بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث؛ حيث يمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات، وحتى تضخيم صوت مرتديها.

وقالت الشركة المصنعة للكمامة الذكية، وهي بلاستيكية وذات لون أبيض: إنه سيتم طرح أول 5 آلاف قطعة منها في الأسواق اليابانية في سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للكمامة الذكية تايسوك أونو: إن شركته تبحث بيع الكمامة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضًا؛ حيث "تلقى اهتمامًا قويًّا"؛ على حد تعبيره.

ويبلغ سعر الكمامة الذكية حوالى 40 دولارًا أمريكيًّا، كما يتوجب على المستهلك شراء تطبيق ذكي للكمامة من خلال المتاجر المتوفرة عبر الإنترنت، من أجل تشغيلها.