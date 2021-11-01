الهلال : "الشهراني" و "جانغ" تأهيلي .. والفريق يستعد لمواجهة ضمك

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة ضيفه ضمك، الخميس المقبل، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأزرق مشاركة اللاعب "المالي" موسى ماريغا في جزء من المناورة قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، في حين واصل ياسر الشهراني وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين.