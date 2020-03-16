بينهم سعودي .. البحرين تعلن تعافي 17 حالة كورونا والإجمالي يصل إلى 77

تم إخراجهم من العزل بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طبي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 77 حالة حتى الآن في مملكة البحرين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية أوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين كافة في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19)؛ كارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة والاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.