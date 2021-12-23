"الغذاء والدواء": "تتبّع الشحنات" يُمكّن المستوردين من متابعة مراحل الفسح

الهيئة أشارت إلى إمكانية الاستفادة من المنصة بعد تعبئة البيانات اللازمة

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن منصة تتبّع الشحنات تسهم في تسهيل عملية تتبّع الشحنات للمستوردين.

وقالت الهيئة اليوم: يمكن للمستوردين، من خلال المنصة، الاطلاع على جميع مراحل الفسح منذ لحظة وصول الشحنة وحتى الفسح النهائي.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من المنصة بعد تعبئة البيانات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني.