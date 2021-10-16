مظاهرة حاشدة في الخرطوم تأييدًا للجيش السوداني

آلاف المحتجين تجمعوا أمام القصر الرئاسي

تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني، أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم اليوم (السبت)، وهتفوا "تسقط تسقط حكومة الجوع"، في وقت يواجه خلاله السودان أكبر أزمة سياسية في مرحلته الانتقالية الممتدة لعامين.

وذكر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، أنه قبيل بدء المظاهرات، تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات، أثناء قيامهم بواجبهم، بمجموعة تدّعي الانتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم، وإزالة الحواجز التأمينية؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة، في تحالف لا يسوده الوفاق منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019؛ لكن بعد محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر الماضي، عزت السلطات المسؤولية عنها لقوى موالية للرئيس المعزول عمر البشير.

ويطالب القادة العسكريون بإصلاحات لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وللحكومة المدنية؛ غير أن القادة المدنيين اتهموا العسكريين -بدورهم- بالسعي للسيطرة على السلطة.

ودعا فصيل متحالف مع الجيش في قوى إعلان الحرية والتغيير، يشمل جماعات مسلحة تمردت على "البشير"، إلى احتجاجات اليوم.