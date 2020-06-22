عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج "نور" بعد اختفائها أمام أولياء الأمور

مع انطلاقه لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ

فوجئ أولياء الأمور عند انطلاق برنامج نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442 هـ أثناء قيامهم بإكمال مراحل التسجيل بقيام النظام بإخراجهم منه، وعند عودتهم لإكمال التسجيل على النظام فوجئوا باختفاء خانة تسجيل الأبناء واستبدالها بخانة ربط الأبناء؛ لتعود خانة تسجيل الأبناء بعد اختفاء قرابة 15 دقيقة من الموقع.

وتفصيلاً، صعد البرنامج للترند الأول على تويتر عبر هاشتاق #نظام_نور، الذي طاله انتقادات الكثيرين في كل مرة يتوجهون فيها للتسجيل متسائلين عن الصعوبة البالغة التي تتكرر في كل مرة يقومون فيها بالتسجيل في البرنامج مع كل انطلاقة له.

وقدمت إدارة التعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات خدمة التواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق الواتس آب، وذلك مع بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.