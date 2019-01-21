ثعبان سامّ يثير الخوف والهلع داخل مدرسة بنات بالليث.. و"المدني" يتدخل

فيما طالب أولياء أمور المسؤولين بسرعة الصيانة والنظافة بشكل دوري

أثار ثعبان سام، اليوم، الرعب والهلع بين صفوف المعلمات والطالبات في إحدى مدارس البنات بالليث، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من القضاء عليه.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فقد تم رصد الثعبان في ابتدائية ومتوسطة ضهياء وشال التابعة لتعليم الليث خلال الفترة المسائية لتعليم الكبيرات، فيما لم يتم التمكن منه ليلة أمس، وعند بدء الدوام الدراسي الصباحي اليوم تم إشعار قائدة المدرسة بوجود ثعبان داخل المدرسة وسط خوف وهلع بين صفوف المعلمات الطالبات، إذ لم يتم تعليق الدراسة.

واكتفت قائدة المدرسة بإخلاء الدور الأرضي فقط عند وصول الفِرق التي باشرت الموقع؛ داخل المدرسة وتمكنت من القضاء على الثعبان.

وطالب عدد من أولياء أمور الطالبات مسؤولي "تعليم الليث" بسرعة صيانة ونظافة المدرسة بشكل دوري؛ وذلك لتبديد الخوف والهلع الذي انتاب بناتهم من جراء دخول الزواحف بشكل متكرر في ذات المدرسة.