بعد الخسارة من الفيصلي برباعية... الهلال يمنح اللاعبين إجازة

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهته الودية مساء اليوم أمام ضيفه الفيصلي وخسر بنتيجة ثقيلة قوامها 4 أهداف لهدف، وذلك ضمن البرنامج التحضيري للفريق الهلالي لمباريات الدوري.
أحرز هدف الهلال الوحيد المهاجم ريفاس عند الدقيقة 29 بينما أحرز رباعية الفيصلي كل من: "سلطان مندش" و"روجيريو" و"محمد الثاني" و"دييقو كالديرون".
وقرر الجهاز الفني للهلال منح لاعبي فريقه إجازة يومين على أن تستأنف التدريبات الأحد المقبل.
خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهته الودية مساء اليوم أمام ضيفه الفيصلي وخسر بنتيجة ثقيلة قوامها 4 أهداف لهدف، وذلك ضمن البرنامج التحضيري للفريق الهلالي لمباريات الدوري.
أحرز هدف الهلال الوحيد المهاجم ريفاس عند الدقيقة 29 بينما أحرز رباعية الفيصلي كل من: "سلطان مندش" و"روجيريو" و"محمد الثاني" و"دييقو كالديرون".
وقرر الجهاز الفني للهلال منح لاعبي فريقه إجازة يومين على أن تستأنف التدريبات الأحد المقبل.