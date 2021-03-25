"الأرصاد": رياح وارتفاع في الأمواج بمنطقة تبوك

الحالة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ4 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقال المركز: إن الحالة تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وحقل، وشرما بنيوم)، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.