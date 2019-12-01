شاهد .. الجوف تستيقظ على أمطار ديمية تنعش الأجواء و"الأرصاد" تنبّه

تحذير محدّد الموعد من هطولات وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد وتشكُّل سيول

استيقظت منطقة الجوف، صباح اليوم، على أمطار ديمية متوسطة، شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والقرى التابعة لهما.

وتتأثر المنطقة بحالة جوية سريعة يتوقع استمرارها اليوم الأحد، فيما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لسكاكا ودومة الجندل بتأثرهما بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، مع تساقط للبَرَد، وتشكُّل للسيول، يبدأ الساعة السابعة صباحاً، وينتهي في الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد.