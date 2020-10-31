"الصحة": تسجيل 402 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 433 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 347282 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333842 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5402 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8038 والحالات الحرجة 776 حالة.