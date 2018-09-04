"آل الدوبي" يُفجعون بوفاة ابنهم "فؤاد"

فُجِعَ المطوّف عبدالرحمن فؤاد الدوبي، بوفاة ابنه "فؤاد"، يوم السبت الماضي، وأديت عليه الصلاة عقب صلاة مغرب، أمس الأول الأحد بالمسجد الحرام، ودفن جثمانه بمقابر المعلاة.

والفقيد ابن أخ المطوّف خليل الدوبي والمطوّف عماد الدوبي.

وتلقّى ذوو الفقيد التعازي والمواساة في أول أيام مراسم العزاء في منزل والد الفقيد في مخطط الخالدية رقم ١ بمكة المكرمة.