إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازيّاً

بعد أن شهدت أرجاء واسعة من الطائف هطول الأمطار

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

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"العمليات الأمنية" تدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر

هطول الأمطار يغلق طريق "الهدا" في الاتجاهين

أعلنت قبل قليل الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار بأن إحصائية المكالمات الواردة لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة ليوم أمس الجمعة بلغت (39,139) مكالمة، بمعدل (27) اتصالاً في الدقيقةـ فيما تشهد محافظة الطائف لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.