تطهير وتفويج وخدمات.. "شؤون الحرمين" تكثّف استعداداتها لليلتَي 27 و29 رمضان

وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.. وتأكيداً على تكامل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

أكّد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر؛ أن الرئاسة وبتوجيهٍ وإشرافٍ مباشرين من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ كثّفت استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين لليلتَي السابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك بالحرمين الشريفين، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتستعد الرئاسة لتكثيف عمليات التطهير والتعقيم والأمور التشغيلية الفنية وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم آليات الدخول والخروج، وتفويج المعتمرين، وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمعتمرين والمصلين.

كما أكّدت الرئاسة تكامل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاته، وذلك لضمان سلامتهم، وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وتحرص الرئاسة على تكثيف جهودها تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وإبرازاً للجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.