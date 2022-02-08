"إكرام مكة" لحفظ الطعام تحصد الأيزو في نظام مكافحة عدوى "كورونا"

بجانب حصولها على 3 شهادات متعلقة بالجودة وإدارة العمليات وسلامة الغذاء

حصلت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة على شهادة أيزو في نظام مكافحة عدوى فيروس كورونا.

وبهذا الإنجاز تُعتبر الجمعية أول جمعية في المملكة تحصل على شهادة أيزو في نظام مكافحة عدوى فيروس كورونا، كما حصلت على 3 شهادات في الآيزو متعلقة بالجودة وإدارة العمليات.

وجاء حصول الجمعية على هذه الشهادات بحضور وفد من مركز التنمية الاجتماعية بمكة، بعد استيفائها الاشتراطات واجتيازها جولات التقييم والتدقيق للتحقق من الالتزام بمتطلبات المعايير اللازمة في ثلاث مجالات؛ هي المجال الإداري، وسلامة الغذاء، ونظام مكافحة عدوى فيروس كورونا.

وهنّأ مركز التنمية الاجتماعية بمكة، جمعية إكرام ومنسوبيها كافة على هذا الإنجاز، وبارك جهودها؛ متمنيًا لها التوفيق والسداد.

وقال مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام أحمد بن حربي المطرفي: "نحن نعتبر حصولنا على الشهادات نقطة بداية نحو النجاح، وهذه الشهادات تحفزنا لتقديم المزيد والمزيد من الجهد لتحسين العمل والرفع من كفاءته".

وأضاف المطرفي: يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الجمعية في تطبيق الجودة في أعمالها، وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن ركيزة "التحسين المستمر".

من جانبه قال المهندس قاسم مكي المستشار، والمشرف على تقييم الإجراءات: "أمضينا وقتًا في تحقيق معايير الشهادات وتدريب منسوبي الجمعية؛ وبالتالي استحقت الجمعية هذه الشهادات في نظام إدارة الجودة الأيزو ٩٠٠١، ونظام إدارة سلامة الغذاء الأيزو ٢٢٠٠٠، ونظام مكافحة عدوى كوفيد ١٩ الأيزو ٤٥٠٠٥".