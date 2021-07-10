تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 10:34 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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