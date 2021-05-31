"الجبير" يستقبل وزيرة خارجية السويد

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، الأمير سعد بن منصور مدير إدارة غرب أوروبا في وزارة الخارجية، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وأيسلندا إيناس الشهوان.

وقد أقام "الجبير" مأدبة غداء تكريماً للوزيرة آن ليندي والوفد المرافق لها.